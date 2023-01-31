Верховный суд Татарстана отпустил Рашида Аитова на свободу

Верховный суд Татарстана признал законным решение об условно-досрочном освобождении экс-главы компании «Свей» Рашида Аитова. В ближайшее время он выйдет из колонии Нижнекамска. Об этом сообщает «Реальное время».

Напомним, Рашид Аитов был осужден в 2018 году. Его признали виновным в 126 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны 145 человек, среди них 143 дольщика домов в жилом комплексе «Золотая середина» в Ново-Савиновском районе Казани.

В прошлом году защита осужденного подала ходатайство об УДО, и суд в Нижнекамске его удовлетворил. Однако прокуратура оспорила данное решение, но Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию.

"Ъ-Казань"