На квартиры для детей-сирот Волгоградской области в этом году направлено 700 млн рублей

Власти Волгоградской области с начала года приобрели для детей-сирот 202 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего в течение года жильем планируют обеспечить 550 льготников этой категории.

По информации областного комитета по строительству, на решение квартирного вопроса детей-сирот из федерального и регионального бюджетов направлено почти 700 млн руб. Однокомнатные квартиры приобретены в новостройках Волгограда, Жирновска, Петров Вала, Новониколаевского и Октябрьского районов.

Марина Ковалева