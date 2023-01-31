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На квартиры для детей-сирот Волгоградской области в этом году направлено 700 млн рублей

Власти Волгоградской области с начала года приобрели для детей-сирот 202 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего в течение года жильем планируют обеспечить 550 льготников этой категории.

По информации областного комитета по строительству, на решение квартирного вопроса детей-сирот из федерального и регионального бюджетов направлено почти 700 млн руб. Однокомнатные квартиры приобретены в новостройках Волгограда, Жирновска, Петров Вала, Новониколаевского и Октябрьского районов.

Марина Ковалева

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