Продажи подержанных премиальных автомобилей в Челябинской области выросли на 10%

В 2022 году в Челябинской области продажи автомобилей премиум-сегмента в возрасте до трех лет выросли на 10% по сравнению с 2021-м. Средняя стоимость таких машин в регионе составила 5,8 млн руб. Такие выводы по результатам исследования сделали эксперты «Авито. Авто».

Самой востребованным подержанным премиальным автомобилем в возрасте до трех лет стал Lexus RX с долей продаж 5,5% в сегменте и средней ценой в 6,3 млн руб. Следом идут немецкие BMW X5 (7,6 млн руб.) и BMW 5 серии (5,55 млн руб.). Доля премиум-сегмента в общем числе продаж машин с пробегом в Челябинской области составила 0,6%.

В целом по России реализация премиальных автомобилей в возрасте до трех лет в 2022 году выросла на 55% по сравнению с 2021-м. Средняя цена такой машины составила 5,3 млн руб. В «Авито. Авто» отмечают, что модели премиум-брендов продолжают пользоваться популярностью у россиян несмотря на высокую стоимость в сравнении с массовым сегментом автомобилей с пробегом.

«Авто с пробегом в возрасте до трех лет многие рассматривают как прямую альтернативу новой машине из салона. Их средняя цена ниже, чем у новых автомобилей данного сегмента, при этом они отличаются современной комплектацией, хорошим состоянием и относительно небольшим пробегом», — отмечают эксперты «Авито. Авто».