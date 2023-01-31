Магнитогорская компания планирует построить в Кургане 932 тыс. кв. м жилья

В этом году «Трест „Магнитострой“» (Магнитогорск) начнет застраивать участок в Заозерном микрорайоне Кургана. Реализацию крупного проекта обсудили губернатор Зауралья Вадим Шумков и гендиректор компании Олег Лакницкий.

Застройщик из Челябинской области планирует реализовать проект на участке площадью почти 50 га. Первый этап предусматривает строительство 12 трехэтажных домов. В стадии утверждения находится документация по планировке территории. Уже получено разрешение на строительство первого дома. Срок реализации всего проекта – до 2032 года. За это время планируется построить 43 жилых дома общей площадью почти 932 тыс. кв. м. Также предусмотрено создание инфраструктуры для «комфортного проживания» 12 тыс. человек.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале 2022 года дочерняя компания треста «Магнитострой» – ООО «Специализированный застройщик „Домострой“» стала победителем аукциона ДОМ.РФ на право аренды трех участков в Заозерном микрорайоне Кургана общей площадью 45,7 га. По условиям договоров, застройщик должен передать ДОМ.РФ от 4% до 5% квартир в построенных домах.