Реконструкция Ленинского мемориала будет завершена в 2025 году

Реконструкция Ленинского мемориала в Ульяновске будет завершена в 2025 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Русских.

По мнению губернатора, затягивание реставрационных работ недопустимо. При этом для областных властей максимально важно качество их выполнения.

Ленинский мемориал был возведен в Ульяновске в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Архитектурное сооружение имеет форму квадрата со стороной 110 м и высотой 34 м. В составе Ленинского мемориала размещается музей В. И. Ленина, универсальный киноконцертный зал и учебные аудитории.

Андрей Сазонов