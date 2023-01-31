Экс-министра Республики Алтай приговорили к штрафу за покупку люксовых автомобилей на деньги для защиты леса

Городской суд Горно-Алтайска сегодня вынес приговор бывшему министру природных ресурсов Республики Алтай Александру Алисову. По ч 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) экс-чиновнику назначили штраф в размере 150 тыс. руб., сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: altai-republic.ru Фото: altai-republic.ru

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в республиканском управлении Следственного комитета России, дело в отношении Александра Алисова ведомство возбудило весной 2021 года. К тому времени он уже оставил министерское кресло, которое занимал в 2015–2018 годах.

Следствие установило, что в 2016 году высокопоставленный чиновник распорядился о необоснованном приобретении двух дорогостоящих иномарок — Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg — на бюджетные средства, предназначенные для развития лесного хозяйства республики. Первая машина была куплена за 5,2 млн руб., вторая — за 2,8 млн руб.

По информации прокуратуры, фактически Toyota Land Cruiser использовалась работниками постоянного представительства республики в Москве, Volkswagen Touareg — одним из зампредов правительства региона в служебных целях по договору безвозмездного пользования государственного имущества.

Экс-министр отрицал выдвинутые против него обвинения. Летом прошлого года расследование дела было завершено, оно поступило на рассмотрение суда.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев