В Балаково стая собак нападает на прохожих

СУ СК по Саратовской области сообщает о проверки по фактам нападения бродячих собак на женщину и ребенка в Балаково. По информации следствия, происшествия случились вчера на улице Вокзальной.

В соцсетях сообщают подробности обоих инцидентов. В первом случае жертвой собак стала ученица начальной школы. Прохожие отбили девочку от животных, у нее оказалась порвана куртка. Во втором случае пожилой женщине потребовалась «скорая помощь» - ей также помогли прохожие, но от испуга ей якобы стало плохо.

Жители просят принять меры, поскольку собаки проявляют агрессию.

Марина Ковалева