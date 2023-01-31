По факту аварии с двумя автобусами в Уфе возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту аварии с двумя пассажирским автобусами на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского, в результате которой восемь пассажиров получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и СКР.

Установлено, что днем 30 января столкнулись пассажирские автобусы Lotos, принадлежащий перевозчику ООО «Автомиг», и «НеФАЗ» ГУП «Башавтотранс», после чего Lotos въехал в «Дом Якушевых» (улица Цюрупы, 86). В результате ДТП пострадали пассажиры Lotos, также повреждено здание, которое является памятником архитектуры и истории регионального значения.

Уголовное дело возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В ходе расследования действиям водителей и других работников компаний-перевозчиков будет дана правовая оценка, говорится в сообщении.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте