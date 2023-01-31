КДВ направит 190 млн рублей на развитие двух своих проектов в Кузбассе

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса продлил господдержку предприятиям томского холдинга КДВ в Яшкинском районе Кемеровской области - ООО «КДВ Яшкинская мельница» и ООО «КДВ Яшкинские Теплицы».

Как сообщили в минэкономразвития региона, «КДВ Яшкинская мельница» инвестирует 100 млн руб. в расширение мельничного производства и строительство линии формирования помольных партий зерна, а также в модернизацию оборудования мельничного комплекса. «КДВ Яшкинские Теплицы» планирует до конца 2025 года вложить в модернизацию производства по выращиванию томатов, огурцов, зелени в защищенном грунте 90 млн руб.

В составе ООО «КДВ Яшкинская Мельница» действует мельничный комплекс проектной мощностью до 130 тыс. тонн муки в год и макаронная фабрика с автоматизированными линиями по производству макаронных изделий мощность 60 тыс. тонн изделий в год. ООО «КДВ Яшкинские Теплицы» производит 7,2 тыс. тонн тепличной продукции в год.

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Игорь Лавренков, Кемерово