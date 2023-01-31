На реставрацию дома Михляева в Казани потратят свыше 80 млн рублей

Ремонтно-реставрационные работы дома Михляева в Казани обойдутся в 81,3 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Сам дом находится на улице Джалиля, 19. Помимо реставрации дома победителю тендера предстоит купить мебель, инвентарь и благоустроить прилегающий участок.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Деньги выделяют из татарстанского бюджета.

Дом Михляева является памятником архитектуры XVIII века и объектом культурного наследия РФ. Объект был назван в честь своего первого владельца, которым был купец Иван Михляев. По легенде, в XVIII веке здесь останавливался Петр I. С 1774 года здание принадлежало городу. Внутри находились казенные заведения и арендаторы.

Согласно техзаданию, реставрацию нужно завершить до декабря этого года.

"Ъ-Казань"