Дело о гибели в ДТП трех человек рассмотрит Свердловский суд Перми

Управление МВД России по городу Перми завершило расследование уголовного дела в отношении пермяка, обвиняемого в смертельном ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба краевого глава МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД края Фото: пресс-служба ГУ МВД края

ДТП произошло 24 сентября 2022 года на ул. Белинского в Перми. Водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса». Из-за действий водителя погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения, получила различные травмы.

Уголовное дело рассмотрит Свердловский суд Перми. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.