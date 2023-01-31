Cуд отказался вводить запрет на изменения в реестре акционеров СМЗ

Арбитражный суд Пермского края отказал региональной прокуратуре в принятии обеспечительных мер в рамках дела, по которому надзорный орган требует обратить в собственность государства акции миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Прокуратура просила запретить АО «Регистратор Интрако» вносить любые изменения в реестр акционеров в отношении акций, принадлежащих ответчикам.

Перед этим истец уточнил исковые требования, предложив добавить к существующим 513 ответчикам еще 1868 лиц, которые, по его мнению, незаконно владеют акциями. При этом прокуратура не предоставила арбитражу их данные, а также не приложила доказательства того, что каждому из них были направлены заказные письма с исковым заявлением. Вопрос о принятии уточненного заявления суд отложил на 15 февраля. Отказывая в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер, суд упомянул эти обстоятельства и отметил, что в отношении ответчиков по уточненному заявлению прокуратура его не обосновала.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций СМЗ, которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества, 26 января его передали госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ.