В 2022 году в Прикамье в пользу работников взыскали более 81 млн рублей долгов по зарплате

В 2022 году долги по зарплате в Прикамье сократились по сравнению с 2021 годом на 45 млн руб. В пользу работников было взыскано более 81 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

Всего в 2022 году на исполнении в ГУ ФССП находилось более 5 тыс. производств о взыскании зарплатных долгов. Среди наиболее крупных должников оказалось, в частности, ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис» — с компании было взыскано более 6 млн руб. в пользу 96 работников.