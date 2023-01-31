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Нижегородские предприятия увеличили производство мебели в 1,5 раза

Производство мебели в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза в январе-ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении показатель достиг 16 млрд руб. (+18,5%), сообщил замгубернатора Егор Поляков. По его словам, это связано с уходом западных компаний с российского рынка.

«Рост в мебельной отрасли обусловлен импортозамещением. Отечественные производители мебели активно занимают ниши, освободившиеся с уходом ряда зарубежных компаний», написал Егор Поляков.

Он добавил, что производители мебели активно вкладывали средства в развитие предприятий — объем инвестиций увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом. Наибольший рост зафиксирован в производстве диванов и детских кушеток (в 101,5 раза), деревянных тумб (в 13,4 раза) и кроватей для взрослых (в 10,3 раза).

Анастасия Еремина

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