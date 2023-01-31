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В Балаково фельдшер скорой помощи и пациентка отравились химикатами для борьбы с насекомыми

В Балаково Саратовской области сотрудница скорой помощи отравилась на вызове. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его данным, вечером 30 января бригада скорой помощи прибыла по вызову в общежитие на проспекте Героев к пациенту с приступом бронхиальной астмы. Поднимаясь пешком на седьмой этаж, медики почувствовали запах химии. Как позже выяснилось, в общежитии после обследования спецслужбами использовали для борьбы с насекомыми инсектицидную шашку.

В результате пострадали двое. У 22-летней фельдшера скорой помощи диагностировали отравление газами и парами неизвестного вещества инсектицидной шашки, дыхательная недостаточность 1-2 степени, состояние оценивается как среднетяжелое. Вторым пострадавшим стала 59-летняя пациентка, к которой вызвали медиков – у нее отравление газами и парами, бронхоспазм, артериальная гипертензия, состояние средней степени тяжести.

В ликвидации медико-санитарных последствий принимали участие два медицинских формирования Балаковской скорой медицинской помощи.

Марина Ковалева

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