Министру здравоохранения Башкирии объявлено предостережение

Заместитель прокурора Башкирии Александр Попов объявил предостережение министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями, а также нарушения прав детей в данной сфере.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, региональное министерство здравоохранения заблаговременно не организовало закупку ряда лекарств, что может привести к их несвоевременной доставке в государственные аптеки.

В 2022 году в результате прокурорского вмешательства восстановлены права свыше 1,1 тыс. детей на бесплатное обеспечение медикаментами, лечебным питанием и средствами реабилитации, указано в сообщении.

Майя Иванова

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