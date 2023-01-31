Власти Татарстана утвердили список нуждающихся в сотрудниках предприятий

Правительство Татарстана утвердило список предприятий, где есть необходимость в привлечении работников. Распоряжение об этом подписал глава Кабмина региона Алексей Песошин.

Всего в списке оказались 35 предприятий. Среди них — КамАЗ, Зеленодольский завод имени Горького, казанский авиазавод имени Горбунова, Казанский пороховой завод, Казанский оптико-механический завод, Казанский завод синтетического каучука, «Казанское объединение» моторостроительное производственное объединение».

Полный список предприятий можно посмотреть здесь.

"Ъ-Казань"