Уфимцу, осужденному за покушение на мошенничество, заменили условный срок на реальный

Верховный суд Башкирии заменил уфимцу, осужденному за покушение на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ), условное наказание на реальный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 40-летний Давид Комаев.

Подсудимый в июле-августе 2021 года получил информацию о споре между администрацией Уфы и ООО «НПП «Уфанефтепроект» по вопросам пользования земельными участками. Используя эту информацию, он ввел в заблуждение учредителя компании о возможности разрешения спорной ситуации в его пользу, для чего предложил передать одному из министров республики взятку в размере 1 млн руб. Директор компании сообщил о предложении в полицию, и подсудимого задержали при получении денег.

В октябре 2022 года Октябрьский районный суд Уфы приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Гособвинитель обжаловал приговор. Апелляционная инстанция заменила условный срок на реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Майя Иванова

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