На Кубани построят пять мусороперерабатывающих заводов за 24 млрд руб

В Краснодарском крае планируется построить пять заводов для переработки мусора общей стоимостью 24 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона. Общая мощность переработки по этим объектам составит 1,4 млн т твердых коммунальных отходов в год.

«Проекты планируем реализовать на основе концессионных соглашений. На данный момент частные концессионные инициативы поданы по трем объектам. «РЭО» готов предоставить до 95% финансирования», – сообщил гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Сообщается, что концессионная инициативы уже поданы по трем из пяти планируемых заводов: в Крымском, Ленинградском и Усть-Лабинском районах. Еще два объекта планируют разместить в Туапсинском и Лазаревском районах.

Анастасия Назарова