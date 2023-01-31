Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы табачного магазина

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о незаконной рекламе магазина табачной продукции SmokeLab. Об этом сообщают в антимонопольном ведомстве.

С жалобой в УФАС обратился гражданин, который указал, что челябинский магазин табачной продукции SmokeLab распространяет листовки. В их тексте потребителям предлагалось оценить продукцию: «Любишь дым? Давай знакомиться!.. магазин кальянов, табака, аксессуаров…». При этом закон о рекламе запрещает рекламу табака, табачной продукции и изделий, никотиносодержащей продукции и курительных принадлежностей.

Заседание комиссии Челябинского УФАС по рассмотрению дела состоится 28 февраля.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...