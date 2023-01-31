Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы табачного магазина

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о незаконной рекламе магазина табачной продукции SmokeLab. Об этом сообщают в антимонопольном ведомстве.

С жалобой в УФАС обратился гражданин, который указал, что челябинский магазин табачной продукции SmokeLab распространяет листовки. В их тексте потребителям предлагалось оценить продукцию: «Любишь дым? Давай знакомиться!.. магазин кальянов, табака, аксессуаров…». При этом закон о рекламе запрещает рекламу табака, табачной продукции и изделий, никотиносодержащей продукции и курительных принадлежностей.

Заседание комиссии Челябинского УФАС по рассмотрению дела состоится 28 февраля.