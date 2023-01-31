Бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела

В отношении бывшего первого заместителя администрации Орджоникидзевского района Уфы возбуждено уголовное дело о приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа (3 ст. 327 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 60-летнем Игоре Трухневиче, который использовал фальшивый диплом об окончании УГНТУ.

Проверка, проведенная прокуратурой Орджоникидзевского района, установила, что в октябре 2010 года обвиняемый принят на должность. Основанием для трудоустройства был диплом о высшем профессиональном образовании. Однако на запрос прокуратуры вуз не подтвердил факт обучения чиновника. В силу служебных обязанностей он имел доступ к государственной тайне, курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, жилищного законодательства.

В настоящее время Игорь Трухневич уволен со службы по собственному желанию.

Майя Иванова

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