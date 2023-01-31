Главный обвиняемый по делу о беспорядках в узбекском Нукусе осужден на 16 лет

Главный обвиняемый по делу о массовых беспорядках в узбекском городе Нукус, столице автономии Каракалпакстан, Даулетмурат Тажимуратов приговорен к 16 годам тюрьмы. В общей сложности по делу проходят 18 человек, они получили сроки от трех до 16 лет лишения свободы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя Бухарского областного суда.

Беспорядки в Каракалпакстане произошли 1 июля 2022 года после того, как власти представили проект новой конституции. Согласно ему, регион лишается суверенитета и права выйти из состава Узбекистана по референдуму. С 3 июля по 2 августа в автономии Каракалпакстан вводили чрезвычайное положение, во время беспорядков пострадало более 200 человек.

В ноябре суд начал рассмотрение дела в отношении 22 человек, подозреваемых в организации и участии в беспорядках в Каракалпакии. Им предъявили обвинения по 11 статьям УК Узбекистана, в том числе обвинения в разбое, незаконном владении огнестрельным оружием и посягательстве на конституционный строй. Большинство обвиняемых вину признали. Власти Каракалпакии просили суд смягчить наказание. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинял в беспорядках «иностранные силы».

Лаура Кеффер