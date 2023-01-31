В Челябинске полиция нашла партию нелегального табака на 5,4 млн рублей

Сотрудники полиции Челябинска обнаружили и изъяли крупную партию сигарет с поддельными акцизами. Стоимость нелегального табака превышает 5,4 млн руб., сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Ленинского отдела полиции УМВД России по Челябинску заподозрили незаконном обороте нелегального табака ранее судимого 38-летнего горожанина. Он арендовал два гаража в поселке Сосновка. Во время обыска там обнаружили более 48 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 5,4 млн руб. Экспертиза установила, что акцизы на упаковке поддельные. По данным полиции, челябинец покупал контрафактный табак за пределами Челябинской области у неустановленных лиц, а затем продавал его местным индивидуальным предпринимателям.

В Центральном отделе полиции возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки в особо крупном размере).