Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области за сутки выявили 97 случаев коронавируса

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области продолжает расти. За прошедший день выявили 97 случаев заражения (88 днем ранее), включая 14 подтверждений среди школьников. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения региона.

Вчера по причине осложнений болезни умер один южноуралец. Вылечилось и выписано 45 пациентов. За сутки провели 3,65 тыс. исследований на COVID-19, всего — 8,19 млн. Сегодня под амбулаторным и стационарным наблюдением остаются 852 жителя.

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 397905 случаев коронавируса, выписали по выздоровлению 387510 человек.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...