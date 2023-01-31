В Челябинской области за сутки выявили 97 случаев коронавируса

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области продолжает расти. За прошедший день выявили 97 случаев заражения (88 днем ранее), включая 14 подтверждений среди школьников. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения региона.

Вчера по причине осложнений болезни умер один южноуралец. Вылечилось и выписано 45 пациентов. За сутки провели 3,65 тыс. исследований на COVID-19, всего — 8,19 млн. Сегодня под амбулаторным и стационарным наблюдением остаются 852 жителя.

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 397905 случаев коронавируса, выписали по выздоровлению 387510 человек.