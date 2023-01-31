В Петербурге горит доходный дом Милицина

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в здании исторического доходного дома Милицина на Большом проспекте Петроградской стороны, огнеборцы полностью перекрыли проезд по проспекту. Ранг пожара уже повышен до номера 1БИС, сообщает пресс-служба городского МЧС.

«31 января в 04:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большой проспект, дом 28. В жилом здании происходило горение на кровле, площадь пожара 80 кв. м»,— говорится в сообщении.

О пострадавших информации не поступало. С огнем борются шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Четырехэтажный доходный дом на Петроградской стороне был построен в 1879 году по проекту архитектора Гаккеля для семьи почетного гражданина Милицина. В 1906 году здание частично надстроили пятым этажом по проекту архитектора Мульханова. В советские годы в помещениях дома размещались косметический кабинет, магазины «Галантерея» и «Скупка».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте