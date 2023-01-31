Удмуртия вошла в число лидеров по объему выданной IT-ипотеки

Удмуртия оказалась в числе пяти регионов-лидеров России по объему выданной IT-ипотеки. Всего в республике выдали 109 кредитов на сумму более 500 млн руб., сообщает пресс-служба минцифры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вместе с тем правительство России расширило программу льготной ипотеки. Так, оформить жилищный кредит смогут IT-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, а требования по уровню зарплаты в Удмуртии снизили со 100 тыс. до 70 тыс. руб. Кроме того, работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет, а не весь срок ипотеки. Если же сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать полгода.

При этом предельная ставка осталась прежней — до 5% годовых.