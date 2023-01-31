СКА уступил нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода победил петербургский СКА со счетом 2:1 в домашнем для петербуржцев матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу команды, сыгравшие вничью в основное время, определяли по буллитам.

В основное время от СКА забил шайбу Дмитрий Яшкин (11-я минута), от «Торпедо» — Максим Летунов (51). В буллитах от нижегородцев забил Артем Михеев.

Таким образом, «Торпедо» одержало выездную победу над СКА в регулярном чемпионате КХЛ впервые с 2015 года. Сейчас в турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА занимает первое место с 91 очком в 58 матчах. «Торпедо» с 78 очками в 57 играх занимает вторую строчку.

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