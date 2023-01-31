Средняя предлагаемая зарплата в ювелирной отрасли Челябинской области выросла на 16,7%

В январе средняя предлагаемая зарплата в ювелирной отрасли Челябинской области составила 40,2 тыс. руб. Это на 16,7%, или на 5,75 тыс. руб., больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом по итогам исследования сообщают эксперты HeadHunter.

В этом месяце компании ювелирной отрасли открыли в регионе более 120 вакансий, что на 7% больше, чем годом ранее. Больше всего объявлений о найме разместили сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы», ломбард «Золотая рыбка», Челябинский часовой завод «Молния», ООО «Управляющая компания “Колье”» и компания Sokolov. Активнее всего работодатели искали продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и супервайзеров.