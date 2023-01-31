Компания из Трехгорного вошла в число первых получателей промышленной ипотеки

В числе первых промышленных предприятий, получивших от Сбербанка льготный заем по программе промышленной ипотеке, компания «Альтернатива» из Трехгорного – производитель металлоконструкций и комплектующих навесных и вентилируемых фасадов. Об этом сообщил в telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Промышленная ипотека – это действенная форма поддержки производителей. Думаю, другие южноуральские предприятия также ей воспользуются. Кстати, скоро в дополнение к федеральным решениям мы запустим и нашу региональную программу промышленной ипотеки»,- отметил глава региона.

Промышленная ипотека позволяет бизнесу по льготным ставкам занимать у банков деньги на приобретение объектов недвижимости. Механизм предусматривает получение до 500 млн руб. по ставке не более 5% годовых. Сейчас обсуждается вопрос расширения действия этого инструмента за счет включения в него возможности занимать не только на покупку площадей, но и на их строительство, капитальный ремонт и реконструкцию.