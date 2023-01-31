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В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю на 11%

Число заболевших гриппом и ОРВИ на четвертой неделе 2023 года снова увеличивается: по сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,2%. На 10 тыс. населения зарегистрировано почти 100 случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Прирост произошел за счет детей. Так, среди школьников 7-14 лет заболеваемость за неделю выросла на 23,7%, детей 3-6 лет – на 18,4%, до 3 лет – на 12,7%. В целом уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 36%, что более чем на 13 процентных пункта больше предыдущей недели. Среди взрослого населения порог превышен на 52,4% (65,6% неделей ранее), среди детей до 3 лет – почти на 4%, хотя неделей ранее уровень был ниже порогового.

На 30 января учебный процесс приостановлен в 55 классах 27 школ. Полностью на карантин закрыта одна общеобразовательная организация.

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