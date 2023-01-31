Житель Удмуртии продал квартиру для выплаты долга по алиментам на 1,7 млн рублей

В столице Удмуртии местный житель погасил задолженность по алиментам на содержание своих сыновей 2006 и 2010 годов рождения. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по республике, общая сумма долга составила 1,76 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

В частности, согласно решению суда, мужчина был обязан выплачивать алименты в размере 1/3 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Однако должник нигде не работал. Более того, получив в наследство квартиру, мужчина длительное время не вступал в законные права, чтобы избежать выплат.

Судебному приставу удалось убедить должника встать на учет в Центр занятости населения и оформить право собственности на унаследованное жилье. В последующем мужчина переехал в новую жилплощадь, а свою квартиру продал и погасил задолженность по алиментам.