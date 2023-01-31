Предпринимателя заподозрили в мошенничестве при благоустройстве села в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о махинациях при благоустройстве села Заречье Венгеровского района. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно информации ведомства, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году администрация сельсовета и коммерческая фирма заключили контракт на выполнение работ по благоустройству.

Фирма-подрядчик заменила предусмотренные проектом озеленения сибирские ели на саженцы сосны. В дальнейшем руководитель коммерческой организации представил в администрацию сельсовета акты выполненных работ с недостоверными данными. На основании подложных документов работы по контракту были полностью оплачены, при этом свыше 640 тыс. руб., считает следствие, были перечислены необоснованно. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

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Илья Николаев