Томский бизнес-омбудсмен ушел в отставку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин ушел в отставку, сообщает пресс-служба администрации региона. Он занимал эту должность с 2014 года.

«Два срока в должности регионального бизнес-омбудсмена – это очень серьезное испытание, особенно в условиях сначала пандемии, а затем санкционных войн»,– прокомментировал свою отставку сам господин Падерин. Он сообщил, что продолжит карьеру в «научно-образовательном комплексе».

Для избрания нового бизнес-омбудсмена законодательная дума Томской области проведет конкурс. До этого момента Валерий Падерин продолжит исполнять обязанности уполномоченного.

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Дарья Решетникова