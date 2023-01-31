Больше 6 тысяч случаев злокачественных новообразований выявили в Удмуртии в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии выявили около 6,8 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Из этого числа 57,3% обнаружили на первой и второй стадиях, сообщает пресс-служба минздрава республики. Всего под наблюдением врачей с этим диагнозом состоят 43,1 тыс. жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главный внештатный онколог минздрава Удмуртии Светлана Лысанова рассказала, что наибольшее число злокачественных новообразований выявляется в возрасте от 40 до 70 лет. Однако они могут возникать и в более молодом возрасте. Самыми распространенными в структуре заболеваемости в Удмуртии остаются рак легкого, колоректальный рак и рак кожи.

У мужчин чаще всего диагностируются злокачественные новообразования дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, у женщин — рак молочной железы и рак кожи.