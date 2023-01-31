В Краснодаре отремонтируют улицы Димитрова и Кавказскую

В Краснодаре проведут ремонт участков улиц Кавказской и имени Димитрова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Общая протяженность участков составляет 3,7 км. На указанных улицах обновят дорожное полотно, нанесут свежую разметку и установят знаки.

«Сейчас завершены работы на восьми участках, а на четырех заканчивают ремонт. Всего в этом году заменят покрытие на 38 улицах», — отметила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

В настоящее время в Краснодаре идут ремонтные работы на улицах Полины Осепенко, Пугачева, Пионерской, Ставропольской, Чернышевского, Первомайской, Таманской, Деповской и Думенко. Еще на девяти улицах работы завершены.

За 2022 год в городе провели ремонт на 33 улицах. Общая протяженность восстановленных участков составила 30 км.

Анастасия Донскова

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