Весной в ТРК «Семья» на месте магазина Bershka откроется Befree

В пермском ТРК «Семья» этой весной на месте магазина Bershka откроется отдел Befree в обновленной концепции. Как сообщают в администрации ТРК, магазин Befree займет площадь 700 кв. м.

Befree — российский бренд одежды, принадлежащий компании Melon Fashion Group. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге. Как указано на сайте холдинга, Melon Fashion Group развивает также бренды Zarina, Sela, Love Republic. В России и странах СНГ работает более 255 магазинов Befree.

Напомним, в конце 2022 года ТРК «Семья» расторгнул договоры аренды с испанским фешн-ритейлером Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и другими). Магазины Inditex закрылись в России после начала СВО. В «Семье» Inditex занимал около 4,4 тыс. кв. м. Сейчас на месте брендов этого ритейлера и других закрывшихся магазинов запускают новые отделы по продаже одежды, обуви, аксессуаров и прочей продукции.