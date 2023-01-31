Саратовец на ИВЛ скончался во время отключения электричества

В Саратове по поручению прокурора области Сергея Филипенко организована проверка по факту аварии на электросетях и смерти мужчины в это же время.

По информации облпрокуратуры, авария на электросетях произошла на улице Технической. Во время частичного отключения электричества в одном из домов мужчина находился на искусственной вентиляции легких. Пока не было света, он скончался.

Будет установлено соблюдение законодательства, регламентирующего порядок и сроки устранения повреждения на сетях электроснабжения, будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Марина Ковалева