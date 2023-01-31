Следователи начали проверку после жалоб новосибирцев на застройку у кинотеатра «Победа»

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жителей Новосибирска, недовольных будущим строительством высотных домов вблизи кинотеатра «Победа».

В следственный комитет обращение поступило через аккаунт Информационного центра. Заявление подписали более 1,4 тыс. человек. Авторы письма пояснили, что не согласны с планируемым местной администрацией строительством высотных многоквартирных домов напротив исторического здания кинотеатра «Победа». «Ранее обращения граждан в органы местного самоуправления результата не дали», - пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте будущей застройки находится Универсам, собственник которого сообщил в прошлом году, что на месте магазина вскоре бдет построен жилой комплекс из четырех домов.

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Лолита Белова