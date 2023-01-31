ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с «Нефтехимиком»

В понедельник, 31 января, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертый матч с ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск). Игра начнется в 21:30 (екб) в ЛД «Нефтехим Арена».

ХК «Нефтехимик» из 57 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 26 и занимает восьмое место в конференции «Восток». В двух из трех прошлых встречах команд в текущем сезоне победу одержал «Нефтехимик».

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» в этом сезоне была с ярославским «Локомотивом». Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 1:0. С начала сезона «ХК Автомобилист» провел 56 игр, в 32 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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