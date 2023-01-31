Новые «Москвичи» в Челябинске будут продавать два дилера

Московский автомобильный завод «Москвич» назвал 20 дилерских центров еще в 12 городах России. Как сообщает производитель, в их число вошли две челябинских компании – «Сатурн» и «Регинас». Отгрузки машин дилерам начнутся в феврале.

Также в числе новых городов, где появятся «Москвичи», Пермь, Казань, Самара, Воронеж, Омск, Ставрополь, Тюмень, Оренбург, Красноярск и Саратов. Марка уже представлена в дилерских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Новосибирска, Ижевска, Кемерово и Набережных Челнов.

По словам генерального директора московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрия Пронина, первый этап формирования дилерской сети производителя должен быть завершен к марту. Также он отметил, что завод планирует увеличить число городов присутствия с нынешних 23 до 25. До 10 февраля будет идти прием заявок на получения статуса в Сочи и Симферополе.