После переезда в клуб ВКИУ театр «У Моста» сохранит старое здание

Театр «У Моста» готовится к переезду в новое здание. Как сообщил «РБК-Пермь» художественный руководитель театра Сергей Федотов, первый спектакль в бывшем клубе ВКИУ планируется на весну. «Сейчас собственник здания должен доделать ремонт зала и сцены. Но обязательно новую сцену мы откроем новым спектаклем»,— заявил господин Федотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С переездом в здание клуба ВКИУ в распоряжении театра останется и старое здание. После выполнения ряда противопожарных мер спектакли будут идти сразу на двух сценах — в старом и новом помещениях.

Сейчас театр «У Моста» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Господин Федотов и его актеры неоднократно жаловались, что существующее помещение слишком маленькое для нужд театра.

Ранее в качестве площадок для размещения театра, кроме клуба ВКИУ, рассматривались завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Пермгорэлектротранса».