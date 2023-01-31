Вынесен приговор красноярскому депутату, насмерть сбившему пешехода

В Идринском районе Красноярского края осужден депутат, ставший виновником ДТП, в котором погибла 60-летняя женщина, сообщает краевая прокуратура. Суд назначил водителю два года колонии-поселения, а также лишил права управлять автомобилем сроком на два года. В пользу дочери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб.

По версии следствия, в 2021 году 25-летний подсудимый на автомобиле Honda Accord со скоростью 93,6 км/ч (вместо 60 км/ч разрешенных) на участке дороги в селе Идринское сбил пешехода. Женщина скончалась на месте.

Проведенная экспертиза показала, что водитель мог предотвратить наезд, если бы вовремя затормозил. Подсудимый вину не признал.

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Лолита Белова