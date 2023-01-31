Минтруд предложил увольнять чиновников и силовиков за конфликты интересов подчиненных

Минтруд разработал законопроект об изменении правил противодействия и урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. Чиновникам и силовикам будет грозить увольнение, если они знали о конфликте интересов у подчиненных и не предприняли меры.

Законопроект прошел межведомственное согласование и внесен в правительство, сообщил Минтруд РФ РБК. Общественный совет поддержал инициативу, заявила зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

Документ предполагает, что должностные лица будут сообщать своим руководителям о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Начальник должен принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта. Если у него нет для этого полномочий, то он должен сообщить вышестоящему руководству. В противном случае начальник должен быть уволен «в связи с утратой доверия».

Минтруд также разработал меры, которые должен предпринять руководитель, если он узнал о ситуации, связанной с конфликтом интересов у подчиненного. Так, он может предложить сотруднику отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, усилить контроль за исполнением должностных обязанностей подчиненным или отстранить подчиненного от спорного поручения.

Как сказал партнер BGP Litigation Анатолий Логинов РБК, действующее законодательство также предусматривает наказание за отсутствие мер начальства в разрешении конфликта интересов у подчиненных. При неисполнении таких обязанностей руководителю грозит дисциплинарная ответственность, которая не обязательно грозит увольнением.

Леонид Уварчев