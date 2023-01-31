Главврача новосибирской поликлиники наказали за нехватку медикаментов для инсулинозависимых пациентов

Прокуратура Новосибирска выявила нарушения законодательства об охране здоровья граждан, страдающих сахарным диабетом первого типа в «Городской поликлинике №18». Как указывает ведомство, пациентам – матери и ее ребенку с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет несвоевременно были предоставлены необходимые лекарства и медизделия - тест-полоски и инсулин в необходимом объеме.

Прокурором города главного врачу поликлиники внесено представление, также к ответственности привлечены три сотрудника медучреждения. Медицинские изделия и препараты выданы семье в полном объеме.

Ранее родители инсулинозависимых детей из Новосибирска обращались к главе СКР Александру Бастрыкину с жалобами на несвоевременное и не в полном объеме получение медпрепаратов: сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, иглы для шприц-ручек, тест-полоски и др.

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Лолита Белова