Новосибирской «Сибири» и омскому «Авангарду» пришлось играть овертайм на Дальнем Востоке

Сибирские команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжили свои серии игр на Дальнем Востоке. В матчах 30 января новосибирская «Сибирь» обыграла в Хабаровске «Амур», а омский «Авангард» уступил во Владивостоке «Адмиралу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обе игры завершились в овертайме и обе со счетом 2:1. У «Сибири» первую шайбу забросил уже на первой минуте Тэйлор Бек. Так он набрал 51 очко в этом сезоне и вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ. Решающий же гол гостей в овертайме провел Александр Шаров, который пробежал через всю площадку и бросил под перекладину.

Во Владивостоке «Авангард» долго уступал в счете 0:1, но сравнял его в третьем периоде усилиями Дамира Шарипзянова. В овертайме же хозяева быстро забили второй гол и обеспечили себе победу.

«Сибирь» идет на первом месте в конференции «Восток» с 75 очками. «Авангард» пока пятый. У него 69 очков.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский