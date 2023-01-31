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ТАСС: фрегат «Адмирал Головко» планируют передать ВМФ РФ в марте

Военно-морской флот России должен получит ракетный фрегат «Адмирал Головко» в марте, сообщил источник ТАСС, близкий к оборонно-промышленному комплексу. По его словам, точная дата будет определена главкоматом ВМФ.

Минобороны в начале декабря 2022 года сообщало, что фрегат завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе и вернулся к причалу предприятия «Северная верфь». Во время первого выхода в море, который продлился 10 суток, была проведена проверка маневренных характеристик, изучалась работоспособность узлов, механизмов и систем.

«Адмирал Головко» — третий по счету фрегат проекта 22350. В составе Северного флота уже есть два фрегата из проекта — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Корабли являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», в перспективе — гиперзвуковых ракет «Циркон».

Леонид Уварчев

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