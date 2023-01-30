Японский договорной

Японский девелопер Yunika близок к тому, чтобы избежать возврата пермских активов обанкротившегося «Треста №14». Вслед за признанием законной сделки по покупке площадки на ул. Толмачева, 3, суд отказал управляющему трестом в оспаривании договора купли-продажи участка на ул. Рязанской, 132. Управляющий считал, что стоимость участка — 71 млн руб., но экс­пертиза показала, что ее рыночная стоимость на момент продажи составляла 29 млн руб. В ближайшее время будет принято решение о действительности сделок по основным активам «Треста» — ул. Рязанской, 91, 101, 103а. По мнению экспертов, при схожести обстоятельств споров суд откажет управляющему «Трестом №14» в удовлетворении и этих требований.



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Суд отказал конкурсному управляющему ПАО «Трест №14» Олегу Касьянову в признании недействительной сделки по продаже участка на ул. Рязанской, 132. Эту территорию площадью 8,1 тыс. кв. м, расположенную в Индустриальном районе Перми, «Трест №14» продал японской корпорации Yunika в 2018 году. В 2021 году «Трест №14» признали банкротом, и конкурсный управляющий начал оспаривать сделки, совершенные предприятием до подачи в суд заявления о банкротстве. Согласно материалам на сайте Арбитражного суда Пермского края, истец также требовал применить к сделке последствия недействительности и вернуть эту недвижимость в конкурсную массу «Треста №14».

Конкурсное производство в отношении «Треста» было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. В 2018 году некогда крупный пермский застройщик продал японскому девелоперу Yunika участки по ул. Рязанской, 91, 101, 103а и 132, а также по ул. Толмачева, 3, где находится недостроенный дом. Площадки продали за год до подачи в суд заявления о банкротстве предприятия. В 2021 году в Yunika сообщали, что на ул. Рязанской построят почти 178,2 тыс. кв. м жилья. В мае 2021 года управляющий «Трестом №14» Олег Касьянов подал в суд три заявления об оспаривании сделок должника с Yunika. В ноябре 2022 года суд отказал истцу в признании недействительной сделки по продаже участка на ул. Толмачева, 3. Это решение, по сведениям пресс-службы суда, поддержала и апелляционная инстанция. Решение по территории на ул. Рязанской, 91, 101 и 103а, еще не принято, следующее заседание состоится сегодня.

Изначально площадка на ул. Рязанской, 132, представляла собой два участка в 7,8 тыс. кв. м и 278 кв. м, а также расположенные на них строения, гаражи, склады и прочее — объект использовался «Трестом №14» как производственная база. Сейчас там, по данным 2ГИС, располагаются автосервисы и производственные предприятия. Оба участка объединили в один площадью 8,1 тыс. кв. м под проектирование жилой зоны.

Во время разбирательства конкурсный управляющий должника представил суду оценочный отчет, сделанный в 2021 году, согласно которому спорное имущество на момент продажи должно было стоить 71,1 млн руб. «Конкурсный управляющий считает, что ответчик приобрел у должника имущество по цене в три раза ниже рыночной»,— отмечается в судебном постановлении. По мнению управляющего, во время заключения договора купли-продажи участка ответчик не мог не знать о том, что «Трест №14» является неплатежеспособным. Экспертиза, назначенная судом, показала, что в 2018 году эта площадка стоила 29,09 млн руб. Суд отказал конкурсному управляющему в удовлетворении требований, потому что доказательств злонамеренного характера сделки в ходе разбирательства представлено не было.

По мнению руководителя департамента маркетинга застройщика ПМД Артема Савельева, бывшие участки «Треста №14» по ул. Рязанской, приобретенные Yunika, надо осваивать комплексно, в единой концепции. Собеседник обратил внимание, что рядом с территорией Yunika вскоре появится много нового жилья — на соседнем участке СГ «Развитие» возводит ЖК «Восход» и собирается застроить площадку на ул. Беляева, 31. Девелопер Nova приобрел участок на ул. Чердынской, 46. Артем Савельев отметил, что Индустриальный район активно застраивается, и в домах, которые сдавались там в 2022 году, до сих пор есть непроданные квартиры. «Застройка участков на ул. Рязанской — „долгий“ проект, и важно понимать уровень конкуренции между новостройками, который сложится к выходу на рынок квартир в этой локации. При продаже жилья на ул. Рязанской компании придется преодолевать возражения людей о том, что эта промышленная территория не будет развиваться»,— считает собеседник.

Партнер, гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов указал на схожесть обстоятельств споров по продаже участков на ул. Рязанской, 132, и на ул. Толмачева, 3. Юрист полагает, что конкурсному управляющему не удастся оспорить в апелляции решение по продаже участка на ул. Рязанской, 132. Основным доказательством в этих случаях является судебная экспертиза по определению стоимости отчужденного имущества, заметил господин Герасимов. Если итоги экспертизы по ул. Рязанской, 91, 101, 103а, будут совпадать с ранее выполненными экспертизами, то суд может отказать управляющему и в этом требовании. «Другое дело, что впереди еще обжалование судебных актов в кассационную инстанцию, где суд может прислушаться к доводам конкурсного управляющего о пороках экспертного заключения и вернуть дела на новое рассмотрение»,— добавил эксперт.

Евгения Ахмедова