Сделка по продаже имущества тепличного комбината «Белореченский» признана законной

Кредитор и учредитель ООО «Тепличный комбинат (ТК) "Белореченский"» — АО «Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП)» и Аркадий Муравьев — не смогли через суд аннулировать сделку купли-продажи имущественного комплекса предприятия-банкрота. Соответствующее определение вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

Тепличный комбинат был признан банкротом в июне 2020 года. Заявление о признании компании несостоятельной было подано ПАО «Сбербанк России», общество задолжало кредитному учреждению около 530 млн руб.

В марте 2022 года имущество ТК «Белореченский» было продано за 501 млн руб. ООО «Овощи Краснодарского края» (входит в группу компаний «Рост», является одним из крупнейших российских производителей овощей).

«Корпорация МСП» и господин Муравьев настаивали в суде, что цена сделки является заниженной, в результате чего объем вырученных средств не позволяет в полной мере удовлетворить требования кредиторов. Однако судья оставил исковые требования без удовлетворения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тепличный комбинат "Белореченский"» зарегистрировано в 2007 году как предприятие по выращиванию однолетних культур (основной вид деятельности). Уставный капитал — 98,1 млн руб. 100-процентным собственником предприятия значится Аркадий Муравьев, совладелец столичных ПКФ «Агротип» (50%), УК «Агротип» (50%), ООО «Денталцентр» (50%) и гендиректор ГК «Белореченский». Убыток ТК «Белореченский» начал показывать с 2018 года (197 млн руб.), в 2020 году отрицательный результат финансового состояния банкрота составил 227 млн руб. Кредиторская задолженность общества на конец 2020 года составила 855,9 млн руб.

Наталья Решетняк

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