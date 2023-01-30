Покупка не к месту

Россияне потеряли интерес к машино-местам в новостройках. Спрос на них за год упал на 25%. Основная причина — рост цен на жилую недвижимость. Покупатели пытаются сократить расходы, особенно если берут ипотеку, поэтому предпочитают парковаться, например, во дворе, следует из данных компании «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На этом фоне последние пять лет количество машино-мест, например, в столичных новостройках, последовательно сокращалось. А сами девелоперы стали использовать паркинг для маркетинга, то есть позиционировать его как дополнительный бонус при покупке квартиры. Тенденцию подтверждает и вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, у этого тренда есть еще несколько причин:

«В Москве много проектов, где машино-места даже после ввода и прохождения большого количества времени не распроданы. Например, в "Паласе" на Соколе, таком знаковом проекте, по крайней мере, когда мы смотрели, в продаже было 30% машино-мест. Здесь несколько причин. Первая — рыночная, вторая — административная (назначение количества парковочных мест, в котором участвуют градостроители, Москомархитектура и другие структуры). Третья — высокая себестоимость».

Низкий спрос влияет на среднюю стоимость машино-мест. В минувшем году она снизилась с пиковых 2,5 млн руб. в июле до 2,2 млн руб. Однако даже эта цена на 40% выше, чем два года назад. Примерно в такую же сумму, по данным «Автостата», сейчас обойдется новый автомобиль. Девелоперы настаивают, что опустить цены сильнее невозможно. Себестоимость строительства машино-мест слишком высокая, поскольку к системам вентиляции, пожаротушения и материалам предъявляются серьезные требования.

Впрочем, еще немного подешеветь парковочное место все-таки может, но размер скидки будет зависеть от сегмента новостройки, отмечает генеральный директор «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев: «Застройщики, безусловно, будут реагировать на изменение спроса. Есть определенные городские нормативы, ниже которых невозможно опуститься с точки зрения обеспеченности машино-мест. В разных классах это будет происходить по-разному.

Чем выше класс жилья, тем меньше падение спроса на такие объекты, соответственно, в этих проектах обеспеченность ими может никак не измениться.

В домах комфорт-, экономкласса, думаю, мы увидим сокращение. Машино-место в Москве стоило примерно столько же, сколько машина комфорт- или бизнес-класса. Цены на авто скорректировались, на машино-места они тоже выросли, в том числе из-за того, что изменились строительная себестоимость и расходы на стройку.

Мы увидим определенное снижение цен, но оно будет в рамках 10%. Застройщик и сейчас применяет меры стимулирования спроса, которые возможны. Это и рассрочка, и ипотека, иногда это какие-то акции. Что мы можем увидеть из того, чего пока массово не происходит? Аренду машино-мест от застройщиков. Паркинг они будут целиком сдавать, а не продавать».

Ипотеку на покупку машино-места в новостройке можно взять не только у застройщика, но и у банков. Специальные программы предлагают, например, «Сбер», ВТБ и Газпромбанк. Ставка — около 11-12%, сумма займа стартует от 300 тыс. руб. и достигает 8 млн руб. Впрочем, аналитики считают, что покупатели ждут совсем других цен. Судя по активности в сегменте гаражей, лучше всего продаются места за 600-700 тыс.

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Иван Хорушевский