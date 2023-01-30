Покупка не к месту

Россияне потеряли интерес к машино-местам в новостройках. Спрос на них за год упал на 25%. Основная причина — рост цен на жилую недвижимость. Покупатели пытаются сократить расходы, особенно если берут ипотеку, поэтому предпочитают парковаться, например, во дворе, следует из данных компании «Этажи».
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
На этом фоне последние пять лет количество машино-мест, например, в столичных новостройках, последовательно сокращалось. А сами девелоперы стали использовать паркинг для маркетинга, то есть позиционировать его как дополнительный бонус при покупке квартиры. Тенденцию подтверждает и вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, у этого тренда есть еще несколько причин:
«В Москве много проектов, где машино-места даже после ввода и прохождения большого количества времени не распроданы. Например, в "Паласе" на Соколе, таком знаковом проекте, по крайней мере, когда мы смотрели, в продаже было 30% машино-мест. Здесь несколько причин. Первая — рыночная, вторая — административная (назначение количества парковочных мест, в котором участвуют градостроители, Москомархитектура и другие структуры). Третья — высокая себестоимость».
Низкий спрос влияет на среднюю стоимость машино-мест. В минувшем году она снизилась с пиковых 2,5 млн руб. в июле до 2,2 млн руб. Однако даже эта цена на 40% выше, чем два года назад. Примерно в такую же сумму, по данным «Автостата», сейчас обойдется новый автомобиль. Девелоперы настаивают, что опустить цены сильнее невозможно. Себестоимость строительства машино-мест слишком высокая, поскольку к системам вентиляции, пожаротушения и материалам предъявляются серьезные требования.
Впрочем, еще немного подешеветь парковочное место все-таки может, но размер скидки будет зависеть от сегмента новостройки, отмечает генеральный директор «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев: «Застройщики, безусловно, будут реагировать на изменение спроса. Есть определенные городские нормативы, ниже которых невозможно опуститься с точки зрения обеспеченности машино-мест. В разных классах это будет происходить по-разному.
Чем выше класс жилья, тем меньше падение спроса на такие объекты, соответственно, в этих проектах обеспеченность ими может никак не измениться.
В домах комфорт-, экономкласса, думаю, мы увидим сокращение. Машино-место в Москве стоило примерно столько же, сколько машина комфорт- или бизнес-класса. Цены на авто скорректировались, на машино-места они тоже выросли, в том числе из-за того, что изменились строительная себестоимость и расходы на стройку.
Мы увидим определенное снижение цен, но оно будет в рамках 10%. Застройщик и сейчас применяет меры стимулирования спроса, которые возможны. Это и рассрочка, и ипотека, иногда это какие-то акции. Что мы можем увидеть из того, чего пока массово не происходит? Аренду машино-мест от застройщиков. Паркинг они будут целиком сдавать, а не продавать».
Ипотеку на покупку машино-места в новостройке можно взять не только у застройщика, но и у банков. Специальные программы предлагают, например, «Сбер», ВТБ и Газпромбанк. Ставка — около 11-12%, сумма займа стартует от 300 тыс. руб. и достигает 8 млн руб. Впрочем, аналитики считают, что покупатели ждут совсем других цен. Судя по активности в сегменте гаражей, лучше всего продаются места за 600-700 тыс.
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