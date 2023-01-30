«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Начавшаяся неделя, наверное, самая интенсивная в первом квартале текущего года по событийности. Тут и ОПЕК+, и три заседания Центральных банков — ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, а также огромное количество корпоративных отчетов. Какие активы стоит покупать инвесторам? И какая ситуация складывается на рынке? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Январь для технологического сегмента, для крупных американских компаний оказался очень неплохим месяцем. И инвесторы, и игроки ставили на то, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. Решение ФРС ожидается 1 февраля, дальше регулятор возьмет паузу. Инфляционные тенденции продолжают набирать обороты, и после повышения ставки на 25 базисных пунктов не стоит, с моей точки зрения, ожидать от американского ЦБ каких-то слабых заявлений. После этого доходности снова пойдут вверх, а акции технологических компаний, наоборот, вниз. Поэтому главная идея на текущий момент — это шорт — короткая позиция по акциям Amazon, Apple и запрещенная в РФ Meta.

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